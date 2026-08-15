Özhan, okurlarıyla buluşacak

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Sanatçı ve yazar Ahmet Özhan, yeni kitabı "Özgürlüğü Beklerken" için bugün saat 15.00'te D&R Kütahya Sera AVM'de düzenlenecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek. Kültür, sanat ve edebiyat dünyasından isimleri okurlarla buluşturan D&R, yaz sezonunda da imza günlerine devam ediyor. Müzik ve tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ahmet Özhan, yeni kitabıyla okurlarının karşısına çıkacak. "Özgürlüğü Beklerken" kitabında insanın içsel yolculuğu ve özgürlük arayışına farklı bir bakış sunan Özhan, etkinlik kapsamında kitabını sevenleri için imzalayacak. D&R Kütahya Sera AVM'de gerçekleştirilecek buluşma, bugün saat 15.00'te başlayacak.