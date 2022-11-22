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Giriş Tarihi: 22.11.2022

Özlem’i eski sevgilisi boğdu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Özlem’i eski sevgilisi boğdu
İzmir'de, Özlem Camgöz (28) eski sevgilisi Zekai Solak tarafından yalnız yaşadığı evinde boğazı sıkılarak öldürüldü. Bergama ilçesi Turabey Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve bir serada çalışan kızı Özlem Camgöz'den haber alamayan baba Ali Osman Camgöz, kızının evine gitti. Özlem'i hareketsiz yatarken bulan Camgöz, sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler, Özlem Camgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın boynunda morluk, vücudunda darp izleri ile kesici alet yarası olduğu belirlendi. Çalışma başlatan polis, Özlem Camgöz'ün eski erkek arkadaşı Zekai Solak'ı gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Solak, aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını, genç kadını boğazını sıkarak öldürdüğünü söyledi. Zekai Solak, "Bir süre sonra eve geri dönerek kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca kaçtım" dediği belirtildi.

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Özlem’i eski sevgilisi boğdu
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