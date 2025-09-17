ÖZYES BESYO TERCİH SONUÇ TAKVİMİ 2025: ÖZYES tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır?

Yükseköğretim Programlarına Kayıt İşlemleri

Bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adayların, üniversiteler tarafından yürütülecek kayıt işlemleri için tarih bilgisi, yerleştirme sonuçları duyurusunda ilan edilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, belirtilen süre içinde ilgili üniversitelere başvurarak kayıt işlemlerini tamamlaması zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt yaptırmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybedecektir.

2025-ÖZYES sonuçlarına göre bir lisans programına yerleşen adayların kayıt hakları yalnızca 2025-2026 öğretim yılı için geçerlidir. ÖSYM, üniversitelerdeki kayıt süreçleri veya yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleriyle ilgili işlem yapmamaktadır. Bu tür başvurular, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılmalıdır.