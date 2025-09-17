ÖZYES BESYO TERCİH SONUÇ TAKVİMİ 2025: ÖZYES tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır?

ÖZYES tercih sonuçlarını merak eden adaylar için heyecan devam ediyor. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih süreci, sona ermesine yalnızca bir gün kaldı. Tercihlerin tamamlanmasının ardından gözler, ÖZYES yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı ÖSYM internet sitesine çevrilecek. Peki, ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve adaylar sonuçlara nasıl ulaşabilecek?
ÖZYES BESYO Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
Adaylara yerleştirme sonuç belgesi posta ile gönderilmeyecektir. Sonuçlar, T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi kullanılarak, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden görüntülenebilir. Ayrıca internet sitesinde yayınlanan duyurular, adaylar için resmi tebligat niteliğindedir.
Yükseköğretim Programlarına Kayıt İşlemleri
Bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adayların, üniversiteler tarafından yürütülecek kayıt işlemleri için tarih bilgisi, yerleştirme sonuçları duyurusunda ilan edilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, belirtilen süre içinde ilgili üniversitelere başvurarak kayıt işlemlerini tamamlaması zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt yaptırmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybedecektir.
2025-ÖZYES sonuçlarına göre bir lisans programına yerleşen adayların kayıt hakları yalnızca 2025-2026 öğretim yılı için geçerlidir. ÖSYM, üniversitelerdeki kayıt süreçleri veya yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleriyle ilgili işlem yapmamaktadır. Bu tür başvurular, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılmalıdır.
BESYO Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM, BESYO yerleştirme sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Geçen yıl ÖZYES tercihleri 2–7 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar 11 Ekim 2025'te açıklanmıştı. Bu yıl da 2025 ÖZYES tercih sonuçlarının, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 10 gün içinde duyurulması bekleniyor.