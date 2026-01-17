Pablo Escobar’lı kumarhaneye baskın

KONYA'DA kumar oynandığı tespit edilen bir adrese kapısı kesilerek operasyon düzenlendi. Baskın sırasında çatı katına kaçan 19 kişiye 220 bin 476 TL idari para cezası uygulandı. Kumarhanede uyuşturucu baronu olarak bilinen Pablo Escobar'ın fotoğrafının duvarda asılı olması ise dikkat çekti.

235 bin 100 TL, 1450 ABD Doları ve 300 Euro kumar parasına el konulurken, iskambil ve adisyon kâğıtları da muhafaza altına alındı. Ayrıca 29 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. A.Ö. ise kumar oynanmasına yer ve imkân sağlamak suçundan gözaltına alındı.