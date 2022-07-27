PAEM sınav giriş belgesi alma ekranı 2022: 7. Dönem PAEM Komiser yardımcılığı fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat sınavları ne zaman yapılacak?

PAEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



''Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55'inci maddesi ve Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, lisans mezunu polis memurları arasından İlk Derece Amirlik Eğitimi için Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (925 ) erkek ve (75) kadın olmak üzere (1000) öğrenci alınacaktır.

Bu doğrultuda 28 Temmuz-05 Ağustos 2022 (30 Temmuz 2022 hariç) tarihleri arasında Fiziki Yeterlilik ve 29 Temmuz-06 Ağustos 2022 (30 Temmuz 2022 hariç) tarihleri arasında Mülakat/Sözlü Sınavları Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacak olup, sınava girmeye hak kazanan adayların Sınav Giriş Belgeleri yayınlanmıştır.''