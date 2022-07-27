PAEM sınav giriş belgesi alma ekranı 2022: 7. Dönem PAEM Komiser yardımcılığı fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat sınavları ne zaman yapılacak?

Ön başvuruları 04-12 Nisan 2022 tarihleri arasında alınan 7. Dönem PAEM sınav yerleri açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı, 2022 Yılı 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı giriş belgeleri ile birlikte fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı tarihlerini de paylaştı. Akabinde komiser yardımcılığı fiziki yeterlilik ve sözlü sınav tarihleri gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Bilindiği üzere 2022 yılında Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 925 erkek ve 75 kadın olmak üzere 1000 öğrenci alımı yapılacak. Peki, PAEM sözlü mülakat ve fiziki yeterlilik sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte PAEM sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınav tarihleri!
Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
''Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55'inci maddesi ve Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, lisans mezunu polis memurları arasından İlk Derece Amirlik Eğitimi için Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (925 ) erkek ve (75) kadın olmak üzere (1000) öğrenci alınacaktır.
Bu doğrultuda 28 Temmuz-05 Ağustos 2022 (30 Temmuz 2022 hariç) tarihleri arasında Fiziki Yeterlilik ve 29 Temmuz-06 Ağustos 2022 (30 Temmuz 2022 hariç) tarihleri arasında Mülakat/Sözlü Sınavları Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacak olup, sınava girmeye hak kazanan adayların Sınav Giriş Belgeleri yayınlanmıştır.''
Adaylar PAEM sınav giriş belgelerini www.pa.edu.tr internet sitesi üzerinden e Devlet ekranından T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile alabilecekler.
7. DÖNEM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
6. DÖNEM MAHKEME KARARI GEREĞİ YAPILACAK İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2022 7. Dönem PAEM Komiser yardımcısı alımı fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleri ile sınav giriş belgeleri yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, lisans mezunu polis memurları arasından İlk Derece Amirlik Eğitimi için Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (925 ) erkek ve (75) kadın olmak üzere (1000) öğrenci alınacak.
Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruya göre, Fiziki Yeterlilik Sınavı 28 Temmuz-05 Ağustos 2022 (30 Temmuz 2022 hariç) tarihleri arasında, Mülakat/Sözlü Sınavları ise 29 Temmuz-06 Ağustos 2022 (30 Temmuz 2022 hariç) tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacak.
FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU İÇİN TIKLAYINIZ
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