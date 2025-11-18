PAHOL kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı! Bist işlem tarihi bekleniyor!

1,50 TL sabit fiyatla ve bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen Pasifik Holding halka arzı, yaklaşık 6 milyar TL büyüklüğündeydi. Yatırımcılar satın alma işlemlerinin ardından gözlerini borsaya çevirdi. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar, hesaplarına kaç lot yattığını öğrenmek için sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Peki, PAHOL ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?
12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayan Pasifik Holding halka arzında detaylar şöyle:
Halka Arz Fiyatı: 1,50 TL
Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit Dağıtım / Yüksek Başvurulu Oransal Dağıtım
Borsa Kodu: PAHOL (BIST Yıldız Pazar'da işlem görecektir.)
Toplam Lot (Pay) Sayısı: 4.000.000.000 Lot
Halka Arz Büyüklüğü: 6 Milyar TL
Halka Açıklık Oranı: %20