Paket paket uyuşturucular buzdolabından çıktı

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu. İstanbul'un Beylikdüzü İlçesi'nde iki ikamet adresi ve bir araca yönelik operasyon yapıldı.

D.K. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramalarda; 34 kilo 850 gram Eroin maddesi ve 28 kilo 50 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 62 kilogram 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Paket paket uyuşturucuların bir bölümü buzdolabı içerisinde bulundu. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.