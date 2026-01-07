Paketleme fabrikasında yangın: 1 ölü

Hatay'ın Erzin ilçesinde, çalıştığı paketleme tesisinde çıkan yangında dumandan etkilenen Salih Yasugey (19) hayatını kaybetti. Hürriyet Mahallesi'ndeki meyve-sebze paketleme tesisinde önceki gece 03.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisin tamamını sardı. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, fabrikadaki konteynerlerde konaklayan 60 işçi tahliye edildi. Dumandan etkilenen işçi Salih Yasugey, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yasugey'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Tahliye edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Öte yandan yangını fark eden Salih'in, arkadaşlarını uyandırdıktan sonra pantolonunu giymek için geri döndüğü esnada dumandan etkilendiği öğrenildi.