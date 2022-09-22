Pakistan, 49 bıçak darbesiyle öldürülmüş

Sağlık ekibi, Pakistan Öner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Emin Öner, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Pakistan Öner'in şikâyeti üzerine çeşitli tarihlerde Emin Öner için 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma' kararı verildiği; Öner'in, eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığın maevine yerleştiği ardından da annesinin evine geçtiği belirtildi. Pakistan Öner'in, en son yine aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştığı öğrenildi. Pakistan Öner için Dargeçit ilçesinde taziyeevi kuruldu. Taziyeevi önünde bir araya gelen kadınlar, yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti. Pakistan Öner'in toprağa verildiği Seyit Hasan Mezarlığı'na gelen kadınlar, ellerinde fotoğrafını taşıyarak 'Kadın, yaşam, özgürlük', 'Kadına vurulan eller kırılsın', 'Kadına kalkan eller kırılsın' ve 'Katile idam' sloganları atıp, kabri başında ağıtlar yaktı.