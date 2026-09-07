Palalı koca dehşet saçtı: 4 yaralı

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir konteyner kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki M.Y. isimli şahıs, aralarında sorun bulunan dini nikahlı eşi E.Ş.'nin kaldığı konteynere alkollü şekilde gitti. Çıkan tartışmanın ardından gözü dönen adam, elindeki palayla eşine saldırdı.

ARAYA GİREN YAKINLARINI DA YARALADI

Çevredekilerin ve aile yakınlarının müdahale etmeye çalışması üzerine gözü dönen M.Y.; öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş.'yi de palayla yaraladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri, alkollü olduğu belirlenen ve daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunan M.Y.'yi olayda kullandığı pala ile birlikte gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralıların ve başından darbe alan E.Ş.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.