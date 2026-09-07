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Giriş Tarihi: 7.09.2026 13:09

Palalı koca dehşet saçtı: 4 yaralı

Hatay’ın Antakya ilçesinde ayrılma aşamasında olduğu dini nikahlı eşinin kaldığı konteyner kenti basan alkollü şahıs, palayla adeta dehşet saçtı. Olayda 4 kişi yaralanırken, saldırgan polis ekiplerince suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Palalı koca dehşet saçtı: 4 yaralı
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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir konteyner kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki M.Y. isimli şahıs, aralarında sorun bulunan dini nikahlı eşi E.Ş.'nin kaldığı konteynere alkollü şekilde gitti. Çıkan tartışmanın ardından gözü dönen adam, elindeki palayla eşine saldırdı.

ARAYA GİREN YAKINLARINI DA YARALADI

Çevredekilerin ve aile yakınlarının müdahale etmeye çalışması üzerine gözü dönen M.Y.; öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş.'yi de palayla yaraladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri, alkollü olduğu belirlenen ve daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunan M.Y.'yi olayda kullandığı pala ile birlikte gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralıların ve başından darbe alan E.Ş.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

#HATAY

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Palalı koca dehşet saçtı: 4 yaralı
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