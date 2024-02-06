Palalı Sabri cinayetinde 6 tutuklama

Gezi Parkı olayları sırasında, Beyoğlu'nda göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" olarak tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de öldürülmüştü. İddiaya göre, Sabri Çelebi eski ortağının iş yerine giderek oradakilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabri Çelebi ve beraberindekiler araca bindi. O sırada arkadan gelenler ile yeniden tartışmaya başladı. Bu sırada karşı tarafın çalışanlarından Çetin G. silahını çıkararak art arda ateş etti. Sabri Çelebi, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisini ve olaya karışan kişileri tespit etti. Polis ekipleri 13 farklı adrese yaptığı operasyonda cinayet zanlısı Çetin G. ile 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon yapılan adreslerde 2 pompalı tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

İfadeleri alınan şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 2'si 'Kasten öldürme' suçundan 4'ü ise 'Suçluyu kayırma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.