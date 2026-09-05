Palamut bolluğu balıkseverleri mutlu etti

Balık Av sezonunun başlaması ile birlikte tezgahlar Palamut ile dolup taşmaya başladı. Palamut bolluğunun diğer balık türlerini de doğrudan etkilediğini belirten Silivri Eski Marmara Balık Market işletmecisi Serkan Çokyaşar, "Bu sezon tezgahlarda Palamut bolluğu yaşanıyor. Av sezonunun başlamasından sonra ilk gününde tezgahta bolca palamut yer bulurken, onu Hamsi, istavrit , Tekir, Sardalya, ve mezgit, takip etti. Tezgahlarda 400 gramdan başlayan palamudun tanesi 150, barbun kilo 200, mezgit 250, istavrit 150-350, Hamsi 350 liradan satışa sunuldu.Palamutlar ağırlıklı olarak hamsi ve küçük istavritlerle beslendiği için önümüzdeki günlerde çok yoğun bir hamsi avı beklemiyoruz. Ancak orta halli bir hamsi bereketi yaşanabilir. Etli ve herkesin erişebildiği bir balık olan palamudun bolluğu tüm balık piyasasını olumlu yönde etkiliyor. Palamut fiyatlarıda uygun olduğu için küçük boyutları 125 liradan satılıyor. Palamutlar irileştikçe fiyatları da en fazla 200 liraya kadar çıkar. Ekim ayı itibarıyla istavrit, tekir, çinekop ve lüferin tezgâhlarda öne çıkar. Kasım ayından itibaren ise hamsi en lezzetli dönemine girer. Söz konusu balıklar şubat ve mart aylarına kadar yüksek kaliteyle tüketilebilir" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör