Palandöken sezona hazır

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ejder3200 AŞ ekipleri, lift ve pist bakımlarını bitirerek sezon açılışına hazır olduklarını duyurdu. Türkiye'nin en uzun pistine sahip olan Palandöken, bu yıl sezonu Kasım ayında açmayı planlıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, bu sezon daha fazla kayakseveri ağırlamayı hedeflediklerini belirtti. "Geçtiğimiz sezon turnike geçişlerimiz 3 milyona yaklaştı. Bu sene, şehrin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından '2025 Turizm Başkenti' ilan edilmesi ve 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' seçilmesi ile en az 4 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz" diyen Aynalı, sezon boyunca birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacaklarını vurguladı. Palandöken, 87 kilometrelik toplam pist uzunluğu ve 12.5 kilometreyle Türkiye'nin en uzun pistine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Sezon boyunca akıllı sistemlerle donatılan merkezde, aydınlatma, personel yönetimi, suni karlama ve güvenlik kameraları gibi tüm sistemler uzaktan yönetiliyor. Pistlerdeki güvenlik 7/24 kameralarla sağlanırken, her gün düzenli olarak çığ önleme çalışmaları yapılıyor.