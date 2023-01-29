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Giriş Tarihi: 30.1.2023

Pamuk Prenses doğum gününü kanserli çocuklarla kutladı

Sosyal medya uzmanı Zeynep Türkşen Küçükoğlu, kendi doğum gününde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hematoloji ve onkoloji hastası çocuklarla buluştu. Küçükoğlu, arkadaşlarıyla birlikte aldıkları hediyeleri, hastanede düzenlediği ve ‘Pamuk Prenses’ kostümüyle katıldığı partide çocuklara verdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Pamuk Prenses doğum gününü kanserli çocuklarla kutladı

Adanalı sosyal medya uzmanı Zeynep Türkşen Küçükoğlu, çocuklara yönelik çalışmalar yapmaya 4 yıl önce başladı. Doğum günü, yılbaşı ve bayramlarda kendisi gibi yardımsever arkadaşlarıyla iletişim kuran Küçükoğlu, özellikle hastanelerde tedavi gören çocuklar ile annesi ya da babası hayatta olmayan, ekonomik güçlükler yaşayan yüzlerce çocuğa, arkadaşlarıyla birlikte temin ettiği oyuncak, giysi, kitap, kırtasiye ve gıda desteğinde bulundu.



27 Ocak'ta 35'inci yaşını kutlayan Küçükoğlu, doğum gününden önce arkadaşlarıyla haberleşerek "Bana doğum günü hediyesi almayın, Adana Şehir Hastanesi'ndeki hematoloji ve onkoloji hastası çocukların ihtiyaçlarını karşılayın" dedi.

YATAN ÇOCUKLARI ODALARINDA ZİYARET ETTİ

Hastanenin Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu'yla iletişime geçen Zeynep Türkşen Küçükoğlu, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukların ihtiyaçlarını öğrendi. Küçükoğlu ve arkadaşları, çocuklar için oyuncak, boyama kitabı, boya kalemi ve giysi, bölümde kullanılmak üzere bebek bezi ve ıslak mendil gibi malzemeler aldı.



Küçükoğlu, çocuklara hediyeleri vermek için hastanenin konferans salonunda doktorlar, hemşireler, idari personel ve ailelerin de katıldığı bir parti düzenledi. Partide, 'Pamuk Prenses' kostümü giyen Zeynep Türkşen Küçükoğlu'yla dans edip şarkılar söyleyen, oyunlar oynayan çocuklar pastayı birlikte kesti.



Etkinlikte çocuklara hediyelerini veren Zeynep Türkşen Küçükoğlu, katılamayan çocukları da yattıkları Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde ziyaret etti. Çocuklara hediyelerini veren Küçükoğlu, tedavi sürecinde kullanılması için temin ettiği malzemeleri ve kitapları da bölümdeki yetkililere teslim etti.

BABAMDAN ÖĞRENDİM

Çocuklarla sosyal amaçlı etkinlikler ve yardımlar yapmayı ailesinden öğrendiğini söyleyen Küçükoğlu, son 4 yıldır yoğun olarak benzeri organizasyonlar yaptığını söyledi. Küçükoğlu, "Merhameti babamdan öğrendim. Ben de ondan edindiğim deneyimle, özellikle hasta ya da yardıma ihtiyacı olan çocuklar için arkadaşlarımla çalışma yapıyorum.



Kimi zaman hastanelerdeki çocuklar için, kimi zaman ekonomik şartları nedeniyle eğitimleri aksayan çocuklar için ihtiyaç malzemeleri sağlıyoruz. Kendi doğum günlerimizde, yılbaşında, bayramlarda, 23 Nisan'da mutlaka çocuklar için bir şeyler yapıyoruz.



İnsanlara 'Özel günlerde birbirinize ihtiyacınız olmayan hediyeler almak yerine, çocuklar için bir şeyler yapın' diyoruz ve sayımız giderek artıyor. 10 yaşındaki oğluma da bunu aşılamaya çalışıyorum" dedi.

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Pamuk Prenses doğum gününü kanserli çocuklarla kutladı
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