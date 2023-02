Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki gözyaşları ile yardımı aldı

Pamukkale İlçe Belediye Başkanı Avni Örki, deprem bölgeleri için vatandaşlara yaptıkları çağrılar sonrası belediye bahçesinde toplanan yardımları gün boyu takip etti. İlçe protokolü ile birlikte gelen yardımları takip eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki yardımda bulunan herkese teşekkür etti.

Böyle güzel bir milletin mensubu olduğum için gurur duyuyorum diyen Başkan Örki, "Çok büyük bir afet yaşadık, yaşıyoruz. Öncelikle hayatını kaybetmiş olan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Şu anda göçük altında olan vatandaşlarımız da var onlara da tez zamanda ferahlık diliyorum. Böylesine güzel bir milletin mensubu olduğum için de gurur duyuyorum.

Çünkü afet haberi yayıldığı andan itibaren Pamukkale'miz, Denizli'miz, Türkiye'miz birlik ve beraberlik içerisinde kendiliğinden de oluşan hakikaten çok başarılı bir birliktelik oluşturdular. Sabah saatlerinden itibaren Pamukkale Belediyemize binlerce insan geldi. Her birisi yanında deprem bölgesiyle paylaşmak için bir şeyler getirdi. Yüreğinde çok şey getirdi orada acılar içerisinde olan vatandaşlara destek olmak için, dualarını getirdi. Onu bizlerle paylaştı. An itibariyle burada 2 bin battaniye ve yorganı biz deprem bölgesine göndermiş olacağız. Birçok gıda, hijyen malzemesi, piller, powerbankler, ısıtıcılar. İnsanlar evindeki prizinden ısıtıcısını söküp, buraya getirdi. Ben tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda personellerime de çok teşekkür ediyorum. Dün yüce rabbim bereketini bizlerden esirgemedi, kar yağışı vardı. Personellerimizle biz karın olumsuz etkilerinden vatandaşımız rahatsız olmasın diye dün geceden itibaren sahadaydık. Sabahın ışıklarını görmeden, büyük bir afet haberiyle sarsıldık. Şu an bütün personelimiz burada ve çalışıyor. Pamukkale Belediyemizin arama kurtarma ekibi (PAKUT) 2 yıldır afet durumu için eğitimler alıyordu. O ekibimiz sabahın erken ışıklarıyla, malzemeleriyle birlikte yola çıktılar. Onlarda görev yerlerine varmak üzereler. AFAD koordinesinde deprem bölgelerinde görev alacaklar. Bunun haricinde Büyükşehir Belediyemizle koordine içerisinde iş makinelerimizi de yola çıkartıyoruz. Orada da iş makinelerimiz arama kurtarma çalışmalarında yardımcı olacaklar. Ben bütün vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini gösterdikleri için. Allah hepsinden razı olsun. " dedi.

ZARF İÇİNDEKİ PARAYI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ALDI

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bir kız çocuğu tarafından zarfın içinde getirdiği parayı alırken ağlaması dikkat çekti. Yardım parasını gözyaşları içinde alan Başkan Avni Örki duygusal anlar yaşadı. Pamukkale Belediyesinin yardım kampanyası ile toplanan çadır içi soba, uyku tulumu, battaniye, yorgan, eldiven, atkı, bere, mont, bot, bebek bezi, peçete, el feneri, giysi, pil, inşaat eldiveni gibi malzemeleri içeren 2 yardım tırı deprem bölgelerine doğru yola çıktı.