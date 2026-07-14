Pamukkale’de orman yangını 14.5 saatte söndürüldü

Denizli'nin Pamukkale Örenyeri travertenlerinin yakınındaki tarım arazisinde, dün 18.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile arazözler bölgeye sevk edildi. Yangına 1 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 15 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 215 personelle müdahale edildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Timi de araçların çıkamadığı yerlerde ekiplere atlarla hortum ve ekipman taşıyarak yardımcı oldu. Ekiplerin karadan mücadelesi sabah saatlerine kadar sürdü. Gece saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın 14.5 saatlik çaba sonucu dün kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken; Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı. DHA

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