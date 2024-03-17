Panayır’a yakışır futbol tesisi

Bursa'nın spor şehri özelliğinin güçlenmesi ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine olan desteğini yeni tesislerle sürdürüyor. Gençlere sporu sevdirmek, daha sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına imkan sağlamak amacıyla Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde kazandırılan Güneş Spor Futbol Sahası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesis içinde 2 takım için ayrı ayrı giyinmesoyunma odaları, duşlar, idari birimler, hakem odası, malzeme deposu, bay-bayan-engelli tuvaletleri ve mekanik-elektrik teknik odalar yer alıyor. Ayrıca bütün çevre aydınlatmaları, çevre ve yeşil alan düzenlemesi, otopark asfalt imalatı da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Saha 25 metre x 45 metre ebatlarında.Sentetik çim futbol halı sahası. Bu tesis için KDV hariç 3 milyon 725 bin TL harcamışız, bunun da 1 milyon 750 bin TL'sini Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan aldık" dedi. Törende Kulüp Başkanı Şafak Yıldırım tarafından Başkan Alinur Aktaş'a günün anısına forma hediye etti. Açılış kurdelesini gençlerle birlikte kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra halı sahada topun başına geçerek penaltı atışı yaptı. İHABURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sosyal medyadan duyurduğu Tarihi Abdal Meydanında düzenlenen sahur programına gençler yoğun ilgi gösterdi. Programda simit ve tahanlıları Başkan Aktaş ısmarlarken, çaylar da Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan geldi.