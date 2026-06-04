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Giriş Tarihi: 4.06.2026 02:18

Pancar toplamaya giden vatandaş kayalıklardan düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Aşağı Yol Köyü kırsalında pancar toplamaya giden bir vatandaş kayalıklardan düştü.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK Yaşam
Pancar toplamaya giden vatandaş kayalıklardan düştü
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Alınan hilgilere göre olay bugün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Hakkâri AFAD Arama ve Kurtarma ekibi olay yerine intikal ederek kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaşı kurtarma çalışması başlattı.

Yüksekova Aşağı Yol Köyü mevkiinde yabani ot topladığı esnada uçurumdan düşerek yaralanan yaklaşık 55 yaşındaki N.T adındaki erkek vatandaşa; AFAD Arama ve Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla ulaşıldı.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu yaralı vatandaş bulunduğu zorlu araziden sedye yardımıyla güvenli alana tahliye edilerek sağlık ekipleriyle birlikte hastaneye sevk edildi.

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#YÜKSEKOVA #HAKKARİ #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #UMKE

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Pancar toplamaya giden vatandaş kayalıklardan düştü
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