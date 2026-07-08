Pankreas kanserini önleyen keşif

Amerika'daki Florida Agricultural and Mechanical Üniversitesi'nde (FAMU) yürütülen çalışmada hücrelerin karar verme mekanizmasını etkileyen gen mutasyonlarını hedef alan yeni bir deneysel bileşik keşfedildi. Oncotarget dergisindeki çalışmada, özel bir bileşiğin düşük dozlarda dahi en ölümcül kanser türleri arasında yer alan pankreas kanseri hücrelerinin yayılımını yüzde 90'ın üzerinde engellediği tespit edildi. Üç boyutlu mini tümör modellerinde de kanser hücrelerinin ölümünü tetikleyen bu yaklaşımın ortak bir tedaviye zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, sonuçların son derece umut verici olduğunu vurguluyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!