Panlı köyü’nde Elif Eralp sevinci: “Köyümüzden başbakan çıkması büyük gurur”

Almanya'da siyasi kariyerinde önemli bir başarıya imza atan Kayserili Elif Eralp'in başarısı, memleketi Pınarbaşı'na bağlı Panlı Köyü'nde sevinçle karşılandı. Eralp'in babası Selçuk Eralp'in köyün yerlisi olduğunu belirten vatandaşlar, hemşehrilerinin siyasi hayatını uzun süredir yakından takip ettiklerini söyledi.

MUHTAR: "KÖYÜMÜZÜN GURURU OLDU"

Panlı Köyü Muhtarı Yakup Karagöz (44), Eralp ailesinin köyde tanınan ve sevilen bir aile olduğunu belirterek, "Elif Eralp'in babası Selçuk Eralp Panlılı'dır. Elif Hanım'ın Almanya'da başbakan olması biz köylüleri olarak çok gururlandırdı. Almanya'daki siyasi çalışmalarını köyümüzdeki neredeyse herkes biliyor" dedi. Eralp'i köylerinde ağırlamak istediklerini belirten Karagöz, "Köyümüzden bir başbakan çıkması bizler için övünç verici. Elif Hanım'ı en kısa zamanda köyümüzde görmek istiyoruz. Köy ihtiyar heyeti olarak ilerleyen dönemde kendisini Almanya'da ziyaret etmeyi de planlıyoruz" dedi.

"BABASI KÖYE GELECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Panlı Köyü Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Necmettin Özdemir (67) de Elif Eralp'in babası Selçuk Eralp'i yakından tanıdığını söyledi. Özdemir, "Selçuk'u tanırım. İki yıl önce köye geldi ve bir gece bizde kaldı. Kızının milletvekili olduğunu ve ertesi yıl kızıyla birlikte köye geleceğini söylemişti. Ancak seçim çalışmalarının yoğunluğundan dolayı gelemediler sanırım. En kısa zamanda kendilerini köyümüzde görmek istiyoruz" diye konuştu.

KÖYÜN KADINLARI DA GURURLU

Köy sakinlerinden 66 yaşındaki Leyla Altay ise Elif Eralp'in ailesinin eğitimli bir aile olduğunu ifade etti. Altay, "Elif Eralp'in dedesi Yakup Efendi eskiden Pınarbaşı müftüsüydü. Çocukları da eğitimli ve başarılıydı. Elif Hanım'ın babası Selçuk Almanya'da doktor. Kendisi daha önce köyümüze de gelmişti. Tanışmayı çok isteriz" dedi. Panlı Köyü'nün Çerkez köyü olduğunu belirten Altay, "Eğitim düzeyi yüksek bir köyümüz var. Bir bayan olarak Elif Hanım'la gurur duyuyorum. Köyümüzün kadınları olarak hepimiz kendisini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEDESİNİN MEZARINI GÖSTERMİŞTİM"

74 yaşındaki çiftçi Celala Altay ise Elif Eralp'in babası Selçuk Eralp ile geçmişte köyde bir araya geldiklerini anlattı. Altay, "Selçuk Eralp köylümüzdür. Köyümüzde oturup sohbet etmişliğimiz var. Bir keresinde benden dedesinin mezar yerini göstermemi istemişti. Ben de Yakup Efendi'nin mezarını kendisine gösterdim" dedi. Elif Eralp'in başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Altay, "Kızı Elif'in Almanya'da başbakan olması bizim için gurur verici. Umarım daha da başarılı olur. Biz köylüleri olarak bundan ancak mutlu oluruz" diye konuştu.

KÖYDE BÜYÜK HEYECAN

Eralp'in siyasi başarısı Panlı Köyü'nde günün konusu olurken, köylüler hemşehrilerini memleketinde ağırlamak için davette bulundu. Köy sakinleri, Eralp'in yoğun siyasi programının ardından ailesiyle birlikte Panlı'ya gelmesini beklediklerini belirtti.