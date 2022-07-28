Panna Cotta tarifi: Masterchef Panna Cotta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 28 Temmuz Perşembe günü yayınlanan bölümünün ardından yeni bölümde yarışmacıların hazırladığı Panna Cotta tarifi televizyon izleyicilerinin gündemine oturdu. Programda gördükleri Panna Cotta yani sütlü tatlı, kıvamını yaprak jelatinden, kalorisini kremadan alan tatlıyı evde hazırlamak isteyenler MasterChef Panna Cotta tarifi, malzemeleri ve püf noktası hakkında araştırma yapıyor. En lezzetli Panna Cotta nasıl yapılır? İşte tarifi
Bir bardakta sütün üzerine jelatini ekleyip karıştırın ve 2-3 dakika bekleyin.
Sos tenceresinin içerisine krema ve toz şekeri alıp orta ateşte kaynamaya bırakın.
Küçük baloncuklar çıkmaya başlayınca jelatinli sütü yavaşça ekleyin. Vanilya ilave edip karıştırın.
Karışımı suyla ıslatılmış kalıplara paylaştırın. Oda sıcaklığına geldiğinde üzerini örterek buzdolabına alın. En az 2-3 saat bekletin.
Tatlının kalıplardan rahat çıkması için, servisten önce içi sıcak su dolu bir kasenin içine yerleştirin. Ters çevirip taze meyvelerle servis yapın.
Panna cotta soğuduktan sonra, tabaklara ters çevirerek de servis yapabilirsiniz.