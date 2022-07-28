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Giriş Tarihi: 28.7.2022 21:22

Panna Cotta tarifi: Masterchef Panna Cotta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

İtalyan mutfağına özgü bir tatlı olan Panna Cotta MasterChef'in son bölümünün ardından televizyon izleyicilerinin araştırma konuları arasına girdi. Programı izleyenler, yarışmacıların hazırladığı tabakların ardından en lezzetli Panna Cotta nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. İşte MasterChef Panna Cotta tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Panna Cotta tarifi: Masterchef Panna Cotta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 28 Temmuz Perşembe günü yayınlanan bölümünün ardından yeni bölümde yarışmacıların hazırladığı Panna Cotta tarifi televizyon izleyicilerinin gündemine oturdu. Programda gördükleri Panna Cotta yani sütlü tatlı, kıvamını yaprak jelatinden, kalorisini kremadan alan tatlıyı evde hazırlamak isteyenler MasterChef Panna Cotta tarifi, malzemeleri ve püf noktası hakkında araştırma yapıyor. En lezzetli Panna Cotta nasıl yapılır? İşte tarifi

PANNA COTTA NASIL YAPILIR?

Bir bardakta sütün üzerine jelatini ekleyip karıştırın ve 2-3 dakika bekleyin.

Sos tenceresinin içerisine krema ve toz şekeri alıp orta ateşte kaynamaya bırakın.

Küçük baloncuklar çıkmaya başlayınca jelatinli sütü yavaşça ekleyin. Vanilya ilave edip karıştırın.

Karışımı suyla ıslatılmış kalıplara paylaştırın. Oda sıcaklığına geldiğinde üzerini örterek buzdolabına alın. En az 2-3 saat bekletin.

Tatlının kalıplardan rahat çıkması için, servisten önce içi sıcak su dolu bir kasenin içine yerleştirin. Ters çevirip taze meyvelerle servis yapın.

PÜF NOKTASI

Panna cotta soğuduktan sonra, tabaklara ters çevirerek de servis yapabilirsiniz.

PANNA COTTA TARİFİ MALZEMELERİ

1 tatlı kaşığı toz jelatin

Yarım çay bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1.5 su bardağı krema

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Panna Cotta tarifi: Masterchef Panna Cotta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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