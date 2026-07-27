Papara hesapları mercek altında! Ankara merkezli operasyonda 22 gözaltı! 231 milyon liralık para trafiği ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir yasa dışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettiği tespit edilen 31 kişiye ait finansal işlemler üzerinden soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdinde bulunan hesaplarının "PEKİNBET" uzantılı yasa dışı bahis sitesinde ödeme işlemlerinde kullanıldığı belirlendi.

231,3 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka, kripto varlık ve elektronik para hesap hareketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 231,3 milyon lira para hareketi tespit edildi. Bunun üzerine Takipli Siber Suç Soruşturması Faaliyeti başlatıldı.

22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Ankara merkezli 22 ilde 31 şüpheliye yönelik 27 Temmuz'da operasyon talimatı verildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör