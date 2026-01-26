PAPEL’e yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme! 17 şüpheliye tutuklama talebi

Başsavcılık tarafından 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ile "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturmada; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri kritik rol oynadı. Raporda, suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik ve organize şekilde finansal sisteme entegre edildiği tespit edildi.

YAZILIMCI, İT'Cİ, PROJE YÖNETİCİSİ…

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle örgütün hiyerarşik yapısı deşifre edildi. Örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve özel yazılımlar üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri saptandı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında örgütün operasyonel, idari ve teknik süreçlerinde aktif rol aldığı değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıkları da donduruldu.

PAPEL'E KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

YENİ GELİŞME: 17 TUTUKLAMA TALEBİ

Dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. Papel Ödeme Kuruluşu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklama, 21'i ise adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.