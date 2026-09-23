Haberler Yaşam Haberleri Para karşılığı işlem yapan 1’i doktor 3 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.09.2026

Para karşılığı işlem yapan 1’i doktor 3 kişi tutuklandı

MEHTAP AYDOĞAN
Para karşılığı işlem yapan 1’i doktor 3 kişi tutuklandı
  • ABONE OL
Nevşehir'de yabancı uyruklu bir kadının, devlet hastanesinde muayene için kendisinden para talep edildiği iddiası üzerine savcılık koordinesinde polis ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, doktor Y.S.'nin hastanede randevu bulamayan yabancı uyruklu kişilere menfaat karşılığı öncelik sağladığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, bazı hastalardan muayene karşılığında 2 bin 500 TL alındığı, randevu alamayanlardan ise işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 300 ila 1.000 TL arasında değişen miktarlarda para talep edildiği ve doğum ve estetik operasyonların da bu kapsamda gerçekleştirildiği saptandı. Polis ekiplerince düzenlenen eşzamanlı operasyonda, doktor Y.S. ile bağlantılı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu C.M. ve estetik operasyonlarında adı geçen Ö.K.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor Y.S., C.M. ve Ö.K. mahkemece tutuklandı.

#NEVŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Para karşılığı işlem yapan 1’i doktor 3 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA