Para karşılığı işlem yapan 1’i doktor 3 kişi tutuklandı

Nevşehir
'de yabancı uyruklu bir kadının, devlet hastanesinde muayene için kendisinden para talep edildiği iddiası üzerine savcılık koordinesinde polis ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, doktor Y.S.'nin hastanede randevu bulamayan yabancı uyruklu kişilere menfaat karşılığı öncelik sağladığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, bazı hastalardan muayene karşılığında 2 bin 500 TL alındığı, randevu alamayanlardan ise işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 300 ila 1.000 TL arasında değişen miktarlarda para talep edildiği ve doğum ve estetik operasyonların da bu kapsamda gerçekleştirildiği saptandı. Polis ekiplerince düzenlenen eşzamanlı operasyonda, doktor Y.S. ile bağlantılı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu C.M. ve estetik operasyonlarında adı geçen Ö.K.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor Y.S., C.M. ve Ö.K. mahkemece tutuklandı.