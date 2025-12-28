Para transferleri için yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor! Düzenleme ile hangi yenilikler gelecek?

YÜKSEK PARA TRANSFERİNE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU

Bankada hesabı bulunan ve banka hesapları üzerinden işlem yapan milyonlarca kişiyi etkileyecek düzenlemenin hayata geçirilmesine sadece 5 gün kaldı. Yeni düzenlemeyle birlikte para transferleri, açıklamalı ve belge beyanlı olarak yapılacak. Yüksek meblağlı para transferlerinin takip edilmesi amacıyla 200 bin lira ve üzeri tüm işlemlerde paranın kaynağı ve gönderim nedeni açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahis gibi suçlara göz açtırmıyor. Bu suçların önlenmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında suç gelirlerinin önüne geçecek.