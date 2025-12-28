Para transferleri için yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor! Düzenleme ile hangi yenilikler gelecek?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve milyonları ilgilendiren tebliğ, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Peki, yeni düzenleme ile neler değişecek?
YÜKSEK PARA TRANSFERİNE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU
Bankada hesabı bulunan ve banka hesapları üzerinden işlem yapan milyonlarca kişiyi etkileyecek düzenlemenin hayata geçirilmesine sadece 5 gün kaldı. Yeni düzenlemeyle birlikte para transferleri, açıklamalı ve belge beyanlı olarak yapılacak. Yüksek meblağlı para transferlerinin takip edilmesi amacıyla 200 bin lira ve üzeri tüm işlemlerde paranın kaynağı ve gönderim nedeni açıklanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahis gibi suçlara göz açtırmıyor. Bu suçların önlenmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında suç gelirlerinin önüne geçecek.
YENİ DÖNEMDE İŞLEMLERDE NASIL BİR YOL İZLENECEK?
Düzenlemenin hayata geçirilmesinden sonra havale ve EFT'lerde açıklama kısmına "ödeme, para, borç" gibi ifadeler yazılamayacak. Bankalar ve ödeme/elektronik para kuruluşları, transfer sırasında işlemin amacını seçmeyi zorunlu kılacak.
Hangi başlıklar yer alacak?
Bu başlıklardan hiçbirine uymayan işlemler için "diğer" seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik açıklama girilmesi istenecek.
20 MİLYONUN ÜZERİNDE BELGE ŞART
Öte yandan MASAK, yüksek tutarlı para trafiğini de yakından takip edecek. Nakit yatırma ve çekme işlemleri mercek altına alınacak; tutar arttıkça beyan yükümlülükleri ağırlaşacak.
20 milyon lira ve üzerindeki yüksek meblağlı işlemlerde "dayanak belgeler" istenecek. Konut alımlarında tapu senedi, araç satışlarında noter evrakları, mal alımlarında fatura gibi belgeler istenebilecek. Bu belgelerin olmaması halinde bankalar para transferini gerçekleştirmeyecek.
İstisna ve muafiyetler var
MASAK, hayatın olağan akışına uygun işlemler için istisna ve muafiyetler de tanıdı: