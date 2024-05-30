Para vermeyen dayısını öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işsiz olan Özkan T. (23) dayısı Faruk Yıldız'ı (44) telefonla arayarak borç para istedi. Faruk Yıldız, yeğeninin bu talebine olumsuz yanıt verince Özkan T. dayısının evine giderek kapının önünde bağırmaya başladı. Evin önünde bağırarak dayısına seslenen Özkan T. kapıdan dışarı çıkan dayısına silahla ateş açarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Faruk Yıldız, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Faruk Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası yakınları tarafından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verilirken, polis olayın ardından kaçan Özkan T'nin yakalanması için çalışma başlattı.