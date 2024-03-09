‘Paramı versin isterse hiç yatmasın’

Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması yapıldı. Duruşmaya şikâyetçiler Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera da katıldı.Şikâyetçi sayısının artmasıyla Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamaya tutuklu sanık Seçil Erzan ve Ali Yörük katıldı. Duruşmaya Galatasay'ın kalecisi Fernando Muslera ve teknik direktörler Emre Belözoğlu ve Arda Turan ifade vermek üzere geldi. Duruşmaya çok sayıda avukat ve izleyici katıldı.Arda Turan "Hem kendi adıma hem de bankanın adına hem de arkamdaki kadın adına üzgünüm. Kendisi elinde dosyalarla, banka yetkililerinin gücünü arkasına almış bir hanımefendiydi. Futbolcularla yakın ilişkileri vardı. İşlem yapardı. Kendisinin başarılarından dolayı bankası tarafından efsaneleştirilmiş, internet sitesinde 15 yıllık tecrübesiyle anılan bir kadındı" dedi.Banka şube müdürünün böyle bir olay içerisinde olduğunu düşünmediğini söyleyen Turan, "Hâlâ inanamıyorum, ben saf biriyim. Zaten saf olmasam o kadar parayı verir miyim? Hep ısrarla sormuştum 'Seçilcim riski yok di mi' diye. Şube müdürüne güvenerek yaptım bu işi. Tüm işlemleri telefonla konuşarak yapardık. Paraları ben teslim etmedim. Bana ödediği paradan krediyi kapadım. Maalesef şikâyetçiyim. Ben paramı alırsam hiç yatmasın. Beni ne ilgilendirir. Zaten zarardayım" diye konuştu.Fernando Muslera da "2011'de Seçil'i bankada çalışıyorken tanıdım. Aralık 2022'de parayla ilgili bankadan çalışanlar arayarak yatırım ve fon hesabından bahsettiler. Florya'daki bankaya 700 bin dolar hesabımdan çekerek Musa Mert Çetin'e verdim. Levent'te Seçil'e parayı teslim etti. 2023 Şubat'ta 500 bin dolar alarak tekrardan Musa Mert'e verdim. Musa bu sefer bankanın kapısının önünde teslim etti. Seçil, parayı geri ödeyeceğini dair evrak verdi" dedi.Teknik Direktör Emre Belözoğlu ise, 4 milyon 200 bin dolarını kuzeni Volkan Bahçekapılı'ya teslim ettiğini, onun da Erzan'a verdiğini söyledi. Belözoğlu, "(Erzan) Yüksek kâr olduğunu söyledi. Parayı toplamak için parça parça teslim ettim. Daha fazla istedi. Bu kadar toplayabileceğimi söyledim. Kendimden ve arkadaşlarımın bana olan borçlarından aldığım paralar vardı. Ne kadar verirsek o kadar kazanacağımı söyledi. Bir kere yüz yüze görüştük. Paraların tamamını teslim ettikten sonra gidip görüştüm. Şikâyetçiyim. Ne zaman çağırırsanız gelirim" dedi.