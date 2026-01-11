Parası için teyzesini öldürdü olay yerine dönüp gözyaşı döktü

Tekirdağ'da yanan evde bıçaklanmış halde cesedi bulunan Binnaz Eriş'in (70), yeğeni İ.Ç. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay, Süleymanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında yangın çıktığı ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye erleri, evde Binnaz Eriş'in cansız bedenini buldu. Eriş'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olarak Eriş'in kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde; suçunu itiraf eden İ.Ç.'nin; evine gittiği teyzesini boğazını kesip, karnından bıçaklayarak öldürdüğü, evdeki altın ve paraları alıp çıktığı, daha sonra tekrar eve gidip yangın çıkardığı belirtildi. İ.Ç.'nin olay yerine giderek, "Teyzem, bugün seninle kahve içmiştik!" diyerek ağladığı belirtildi. Binnaz Eriş'in cenazesi dün öğlen kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.