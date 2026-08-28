Parasını istemeye gitti, canından oldu!

Gaziantep'te sıvacı ustası olarak çalışan Yusuf Özkan, sıva işlerini yaptığı Özkablan ailesinden ücretini isteyince aralarında tartışma çıktı. Uzun süre sıva ücretini isteyen ancak karşı taraftakilerden olumsuz yanıt alan Özkan, son kez konuştuğunda Bostancık mahallesi yakınlarındaki bir petrol istasyonu önünde buluşmak üzere sözleşti. 2 ayrı araçla olay yerine gelen taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Kavganın büyümesi üzerine sopa ve silahların da kullanıldığı olayda Yusuf Özkan (27) olay yerinde, Yasin Özkablan (33) da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kavgada 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özkan ve Özkaplan'ın cesetleri ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.