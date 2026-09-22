‘Paravan’ operasyonunda 54 şüpheli tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent ve ülke genelinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayları ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin 317 vatandaşı 48 milyon 76 bin 595 TL dolandırarak mağdur ettikleri tespit edildi.

65 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin eylemlerinde kendilerini polis-savcı olarak tanıttıkları, ayrıca bilinen araç kiralama filolarının siteleri benzer siteler yaparak sahte kiralık ve satılık araç ilanları vererek vatandaşlardan kapora aldıkları ve güvenli ödeme yöntemlerini kullandıkları belirledi. 'Aracı' olarak tabir edilen şüphelilerin komisyon karşılığında maddi menfaat temin eden 'hesapçılardan' banka kartlarını ve telefon hatlarını set şeklinde aldıkları, sonrasında bu kart ve hatları üst kademedeki şüphelilere ulaştırdıkları belirlendi. Konya merkezli 24 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen 'Paravan 1' operasyonunda 65 şüpheli gözaltına alındı.

54 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 54'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 11 şüpheli ise serbest bırakıldı.