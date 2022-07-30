Paris Brest tarifi: Masterchef Paris Brest nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

PARİS BREST NASIL YAPILIR?

Krema için vanilya, kahve ve tereyağ hariç tüm malzemeyi iyice karıştırıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alın.

Vanilya, kahve ve tereyağı ilave edip iyice karıştırın, soğumaya bırakın.

İyice soğuduktan sonra krem şantiyi ekleyin ve 3-4 dk. mikserle çırpın, buzdolabına kaldırın.

Fırını 175 dereceye ayarlayın. Başka bir tencereye su, tuz, şeker ve tereyağı alıp orta ateşte kaynatın, ocaktan alın ve tahta kaşıkla karıştırarak unu ilave edin, tekrar ocağa alın ve yaklaşık 5 dk. sürekli karıştırarak pişirin, ocaktan alın.

Mikserle 1-2 dk. çırpın, ayrı bir kapta yumurtaları iyice çırpın.

Hamuru mikserle çırparken 4-5 seferde yumurtayı hamura ilave edin.

Yağlı kağıt üzerine pasta tabağı ya da su bardağı ile kurşun kalem kullanarak daireler çizin, hamuru büyük yıldız uç taktığınız sıkma torbasına doldurun ve o daireler üzerine sıkın, yaklaşık 1 saat 170 dereceli fırında iyice kuruyana kadar pişirin.

Soğuduktan sonra resimdeki gibi krema ile buluşturun. Afiyet olsun