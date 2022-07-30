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Giriş Tarihi: 30.7.2022 22:01

Paris Brest tarifi: Masterchef Paris Brest nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Fransız tatlısı olan Paris Brest tarifi ile, Masterchef yeni bölümde merak ediliyor. MasterChef 30 Temmuz Cumartesi günü yeni bölüm izleyiciyle buluşurken Paris Brest tarifi televizyon izleyicilerinin gündemine oturdu. Programı takip edenler Paris Brest’i evde hazırlamak isteyerek MasterChef Paris Brest tarifi, malzemeleri ve püf noktası hakkında araştırma yapıyor. En lezzetli Paris Brest nasıl yapılır? İşte lezzetli Paris Brest tarifi!

Paris Brest tarifi: Masterchef Paris Brest nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2022 ana yarışmacı kadrosu için üçlü düelloda yarışan adaylardan Paris Brest yapılması istendi. 30 Temmuz Cumartesi akşamı Paris Brest tarifi ve malzemeleriyle yarışmacılar en güzel Paris Brest'i yapmaya çalıştı. Peki, Paris Brest nasıl yapılır? İşte Masterchef Paris Brest tarifi ve malzemeleri!


KREMASI İÇİN:

2adetyumurta sarısı
500mililitresüt
2çorba kaşığınişasta
4çorba kaşığıtereyağı
1paketbeyaz çikolata(60 gram)
1paketkrema
1/2paketkrem şanti

CHOUX HAMURU İÇİN:

250mililitresu
130gramtereyağı
1tutamtuz
175gramun
4adetyumurta
1adetyumurta sarısı

PARİS BREST NASIL YAPILIR?

Krema için vanilya, kahve ve tereyağ hariç tüm malzemeyi iyice karıştırıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alın.

Vanilya, kahve ve tereyağı ilave edip iyice karıştırın, soğumaya bırakın.

İyice soğuduktan sonra krem şantiyi ekleyin ve 3-4 dk. mikserle çırpın, buzdolabına kaldırın.

Fırını 175 dereceye ayarlayın. Başka bir tencereye su, tuz, şeker ve tereyağı alıp orta ateşte kaynatın, ocaktan alın ve tahta kaşıkla karıştırarak unu ilave edin, tekrar ocağa alın ve yaklaşık 5 dk. sürekli karıştırarak pişirin, ocaktan alın.

Mikserle 1-2 dk. çırpın, ayrı bir kapta yumurtaları iyice çırpın.

Hamuru mikserle çırparken 4-5 seferde yumurtayı hamura ilave edin.

Yağlı kağıt üzerine pasta tabağı ya da su bardağı ile kurşun kalem kullanarak daireler çizin, hamuru büyük yıldız uç taktığınız sıkma torbasına doldurun ve o daireler üzerine sıkın, yaklaşık 1 saat 170 dereceli fırında iyice kuruyana kadar pişirin.

Soğuduktan sonra resimdeki gibi krema ile buluşturun. Afiyet olsun

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Paris Brest tarifi: Masterchef Paris Brest nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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