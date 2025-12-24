Park alanını bile sattılar

Sayıştay 2024 Denetim Raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) meclis iradesine ve mevzuata rağmen park alanı olarak belirlenen bir taşınmazın satıldığını ortaya koydu. Rapora göre, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi 25 ada 77 parsel numaralı taşınmaz, satışı mümkün olmayan "Park Alanı" vasfında olmasına rağmen, belediye iştiraki İmar AŞ'ye 176 milyon 500 bin TL bedelle devredildi.

Sayıştay, satış işleminin dayanağı olarak 2015 tarihli 1154 sayılı meclis kararı gösterilmesini ise hukuken geçersiz buldu. Raporda, meclisin 2020'de aldığı ısrar kararıyla taşınmazın vasfının fiilen ve hukuken "Park Alanı"na dönüştüğü, bu nedenle satışın mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.