Park halindeki araç alev alarak yandı

Araç yangını Çukurca ilçe merkezi öğretmen evinin yanında meydana geldi. Foto safari festivali için ilçeye gelen Yaşar Aşkan'a ait araç, park halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Çevredeki vatandaşlar bir anda alev alan araca yaklaşmakta zorlanınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Olayda yaralanan herhangi biri olmazken araç ise kullanılamaz hale geldi.