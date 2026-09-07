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Giriş Tarihi: 7.09.2026 17:51 Son Güncelleme: 7.09.2026 17:53

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İHA
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesinde meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki araç ve yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

#KARAKÖPRÜ #ŞANLIURFA

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Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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