Park halindeki otomobile ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 04.00 sıralarında, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Abbas Özmercan (38), içinde husumetlilerinin bulunduğu park halindeki otomobile belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Mehmet Emin Sınır hayatını kaybederken, D.K. ve F.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar D.K. ve F.D., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan D.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Abbas Özmercan ise olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet Emin Sınır'ın cansız bedeni nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

TUTUKLANDI

Abbas Özmercan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan yaralılardan durumu ağır olan D.K., Keşan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.