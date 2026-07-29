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Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:31

Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 yaralı

İstanbul Sancaktepe Atayolu Caddesi’nde setir halinde olan hafif ticari aracın, cadde üzerinde park halindeki TIR’a çarpması sonucunda hafif ticari araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Otomobil park halindeki TIR’a çarptı: 2 yaralı
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İstanbul Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde setir halinde olan hafif ticari aracın, cadde üzerinde park halindeki TIR'a çarpması sonucunda hafif ticari araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Sancaktepe Atayolu Caddesi üzerinde 11.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç, cadde üzerinde park halindeki TIR'a çarptı.

2 AĞIR YARALI

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç içindeki 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda araçtan çıkarılan ağır yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik dururken kazaya karışan TIR ve aracın kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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#İSTANBUL ADLİYESİ

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Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 yaralı
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