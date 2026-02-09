Parka giren motosiklet anne ve kızına çarptı! Ağır yaralanan anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mahalle sakini 38 yaşındaki Fidan Zengin, 3 yaşındaki kızı Viyan Zengin ile birlikte evlerinin yakınındaki parka dinlenmeye gitti. Bu sırada motosikletin sürücüsü aşırı hız ve kontrolsüz bir şekilde parka girdi. Kontrolden çıkan motosiklet bu sırada parkta dinlenen anne Fidan Zengin ile kızı Viyan'a çarptı. Bulundukları yerden savrulan anne ve kızın yardımına çevredeki vatandaş koştu.

VÜCUTLARINDA KIRIKLAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri ve polis sevk edildi. Polis, motosiklet sürücüsünü gözaltına alırken, anne ve kızı ise yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde anne Fidan Zengin'in kolunun kırıldığı, sağ ayağının ise bilekten ters dönerek kırıldığı, sol ayak bileğine ise motosikletin metal bir parçasının saplandığı öğrenildi. Küçük kızında vücudunda kırıklar meydana geldiği ifade edildi. Ameliyata alınan anne Fidan ve kızı Viyan Zengin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Polisteki ifadesinin ardından motosiklet sürücüsünün serbest kaldığı ileri sürüldü. Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, mahalle sakinleri sokakta özellikle akşam saatlerinde motosiklet ve otomobillerin süratli şekilde yarış yapmalarından dolayı kazaların yaşandığına dikkat çekti.