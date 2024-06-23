Parkta kız çocuğundan makas alıp zorla öpmek istedi

Geçtiğimiz 14 Mayıs günü, İlmihal S(10) isimli kız çocuğu Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan bir parka arkadaşlarıyla oynamak için annesi Halime S. (38) ile birlikte geldi. İlmihal S. oyun oynadığı sırada yanına Dursun K. (38) isimli şüpheli kişi geldi. Dursun K. makas alıp çenesinden tuttuğu İlmihal S.'ye "bir tanem seni öpebilir miyim" şeklinde soru sordu, kız çocuğu buna izin vermedi. Şüpheli adamın ısrarla öpmeye çalışmasına İlmihal S. direndi. İtişmeleri gören anne Halime S. "kızım ne oluyor" demesi üzerine şüpheli Dursun K. kızı bırakıp oradan hızla kaçtı. Neye uğradığını şaşıran talihsiz kız durumu annesine anlattı. İlmihal S. annesiyle parkın yanında bulunan karakola giderek şahıstan şikayetçi oldu. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"TANIDIĞIMA BENZETTİM"

Şüpheli Dursun K. İfadesinde suçlamaları reddederek, İlmihal isimli şahsı tanıdığı birine benzettiği için makas alıp öpmek istediğini, kızın istememesi üzerine bıraktığını ve tanıdığı kişi olmadığını fark ettiğinde yoluna devam ettiğini iddia etti.

15 YIL İSTENDİ

İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede şüphelinin çocuğu zorla öpmeye çalıştığı tespit edilirken, çocuğa karşı cinsel istismar suçuna teşebbüs ettiği ifade edildi. Şüpheli Dursun K. hakkında "On İki Yaşından Küçük Mağdur Çocuğa Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel İstismara Teşebbüs" suçundan 15 yıl istemiyle dava açıldı. Şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.