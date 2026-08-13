Parkta laf atma kavgası cinayetle bitti

İstanbul
'un Beykoz
ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'ndeki parkta geçtiğimiz gün Yavuz Özgül (55) ile Osman Ş. (61) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından cami önünde karşılaşan ikiliden Osman Ş., Özgül'ü boyun, göğüs ve koltuk altı olmak üzere 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı halde olan Özgül, sağlık ekiplerince Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz Özgül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Osman Ş.'yi caminin yaklaşık 25 metre ilerisinde yakaladı. Saldırıda kullanılan bıçak da olay yerinde ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildeceği öğrenildi.