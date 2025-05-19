Parkta oturanlara silahlı saldırı düzenlendi: 1 kişi öldü 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Olay, Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan bir parkta dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Yüzleri maskeli 2 kişi parkta oturan 5 kişinin yanına gelerek yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etmeye başladı. Silahlardan çıkan kurşunlar Fatih Kırmızıdemir'e (21) ve yanında bulunan Utku K.(16), Yüksel E.(22) ve o sırada parkta oyun oynayan Mustafa Ş.'ye (6) isabet etti.Silahlı saldırganlar olay yerinden koşarak kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fatih Kırmızıdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Silahlı saldırı sırasında parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğun koluna kurşun isabet ettiği öğrenilirken diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.Olaydan sonra polis ekipleri parkta ve park çevresinde incelemelerde bulunurken saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.Silahlı saldırıya uğrayan kişilerin arkadaşı Kerim Kurani, "Maskeli 2 kişi geldi. Parkta arkadaşlar oturuyordu. Gelip sıktılar arkadaşlarımıza. 3 kişi yaralandı. 1 kişi de buraya doğru koşarken sıktılar, karnına geldi, karnından vuruldu. Araca binip kaçtılar. Parkta oynayan 1 çocuk da omzundan vurulmuş galiba" diye konuştu.