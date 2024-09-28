Parkta silahlı çatışma: 2 yaralı

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Şehit Hasan Hüseyin Günay Parkı'nda yaşanan olay şu şekilde gelişti. E.K., E.K. ve S.S. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. S.S.'nin silahını çekerek ateş açması sonucu, E.K. ayağından, diğer E.K. ise gözünden vurularak yaralandı.

Kanlar içinde yerde kalan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından hızla kaçan S.S.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, olayla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.