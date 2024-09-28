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Giriş Tarihi: 28.9.2024 12:42 Son Güncelleme: 28.9.2024 13:12

Parkta silahlı çatışma: 2 yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi yaralandı. Parkta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, bir kişi gözünden, diğeri ise ayağından vuruldu. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

ABBAS ÇAKAR
Parkta silahlı çatışma: 2 yaralı

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Şehit Hasan Hüseyin Günay Parkı'nda yaşanan olay şu şekilde gelişti. E.K., E.K. ve S.S. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. S.S.'nin silahını çekerek ateş açması sonucu, E.K. ayağından, diğer E.K. ise gözünden vurularak yaralandı.

Kanlar içinde yerde kalan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından hızla kaçan S.S.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, olayla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

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Parkta silahlı çatışma: 2 yaralı
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