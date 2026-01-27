Parkta silahlı çatışma

İstanbul Esenyurt'taki bir parkta iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti. Geçtiğimiz akşam saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki bir parkta Aziz Devrim Akpehlivan (30) ve arkadaşları otururken yanlarına husumetlisi Ayaz M. ve arkadaşları geldi. İki grup arasında çıkan tartışmada, Ayaz M. silahla Akpehlivan ve arkadaşlarına ateş etti ve iki grup arasında çatışma çıktı. Kurşunlar Aziz Devrim Akpehlivan'a, arkadaşı V.T. ve saldırıyı başlatan Ayaz M.'ye isabet etti. Aziz Devrim Akpehlivan öldü, Ayaz M. ile V.T. hastaneye kaldırıldı.