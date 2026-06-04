Parkta uğradığı silahlı saldırıda öldü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenikent Mahallesi'ndeki TOKİ Parkı'nda meydana geldi. Parkta bulunan Deniz Kaplan (48) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kaplan, ağır yaralanırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Kaplan, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan ve cinayetin faili olduğu iddia edilen 19 yaşındaki B.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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