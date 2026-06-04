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Giriş Tarihi: 4.06.2026 10:00

Parktaki bıçaklı kavga can aldı

Kayseri'de bir parkta çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 35 yaşındaki kuaför Tugay Çarkıt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Parktaki bıçaklı kavga can aldı
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Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi'nde 1 Haziran'da meydana gelen olayda, Tugay Çarkıt (35) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, Çarkıt aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tugay Çarkıt ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çarkıt, doktorların tüm çabalarına rağmen iki gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Tugay Çarkıt'ın cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis olayın şüphelilerinin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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#KAYSERİ #TALAS

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Parktaki bıçaklı kavga can aldı
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