Parktaki bıçaklı kız kavgasında karar: 15 yaşındaki kızı göğsünden bıçaklayan sanığa 2,5 yıl

Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nene Hatun Parkı'nda 10 Aralık 2023'te meydan gelen olayda, ortaokul öğrencisi A.M.Ö., iddiaya göre sosyal medya üzerinden N.N. ile tartışma ve küfürleşme yaşadı. Olay günü parkta karşılaşan iki grup birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdı. Kendisinin bıçaklanacağını düşünen N.N'de yanında taşıdığı bıçakla A.M.Ö'yü göğüs bölgesinden bıçaklayıp, ağır şekilde yaraladı. Gözaltına alınan N.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında N.N. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. N.N. ifadesinde, "A.M.Ö. sosyal medya yaşadığımız tartışma sonrası 'seni öldüreceğim, seni bıçaklayacağım' şeklinde tehdit içerikli mesajlar göndermişti. A.M.Ö'nün yanındaki S. elinde muşta ile beni darp etmek amacıyla üzerime geldiği sırada arkadaşım onu engelledi. Bu sırada A.M.Ö. ile yine tanımadığım bir kız elinde bıçakla üzerime doğru geldi. Bunun üzerine bana saldıran bayanlar ile aramızda arbede yaşandı. A.M.Ö'nün eli belindeydi. Beni bıçaklayacağını düşündüğüm için kendimi korumak amacıyla yanımda bulunan ekmek bıçağını çıkardım. A.M.Ö'nün nasıl yaralandığını hatırlamıyorum" dedi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

N.N., tutuklandıktan 3 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sıfatıyla Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan N.N. 'öldürmeye teşebbüs' suçunda değil 'kasten yaralama' suçunda cezalandırıldı. Mahkeme haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanan N.N'yi 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Mahkeme kararın gerekçesinde, "Taraflar arasında öldürmeyi gerektirir nitelikte önceye dayalı bir husumetlerinin bulunmaması, darbe sayısı ve şiddeti, N.N'nin mağdur çocuğa yönelik eylemini tamamlamasına engel bir hal olmamasına rağmen eylemini sürdürmemesi, mağdur çocukta meydana gelen yaraların niteliği ve bu çerçevede yaralanma eylemi her ne kadar mağdur çocuğun yaşamını tehlikeye sokmuş ise de mağdur çocuğun herhangi bir hayati organına isabet etmemesi hususları hep birlikte değerlendirildiğinde; N.N'nin eyleminin öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilemeyeceği, bu haliyle N.N'nin mağdur çocuğa yönelik eyleminin kasten yaralama suçunu oluşturduğu hususunda mahkememizde tam bir vicdani kanaat hasıl olduğu, bu kapsamda suça sürüklenen çocuğun da üzerinden çıkardığı bıçakla sol göğüs altından batına nafiz şekilde yaraladığı, sonrasında suça sürüklenen çocuğun mağdurun bulunduğu yerden uzaklaştığı olayda, suça sürüklenen çocuğun eyleminin mahkememizce sabit görüldüğünden suça sürüklenen çocuğun nitelikli kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.