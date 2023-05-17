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Giriş Tarihi: 17.5.2023 11:36 Son Güncelleme: 17.5.2023 11:51

Parktaki kavgada 8 yerinden bıçaklanan genç öldü

İzmir’in Buca ilçesindeki parkta çıkan kavgada 8 kez bıçaklanan 17 yaşındaki İbrahim Akgül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Parktaki kavgada 8 yerinden bıçaklanan genç öldü

İzmir'in Buca ilçesi İnkılap Mahallesi Buca Şirinyer Parkı'nda dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda parkta oturan iki grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu, taraflar birbirine girdi. Arbede sonrasında İbrahim Akgül vücuduna 8 bıçak darbesi alarak ağır şekilde yaralandı.

Kavgayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Akgül'ü ambulansa alarak, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Akgül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akgül'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, M.A. ve A.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Parktaki kavgada 8 yerinden bıçaklanan genç öldü
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