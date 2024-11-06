Parlak beyin Sultan kaza kurbanı

150 METRE SÜRÜKLENDİ

Kör noktada kaldığından tır şoförü tarafından fark edilemeyen ve bir süre boyunca tırın ön kısmına adeta yapışık halde giden Ecem Sultan Çamlı bir süre sonra tırın altında kaldı. Aracın altında yaklaşık 150 metre sürüklenen ve ağır yaralanan genç mühendis hastanede hayatını kaybetti. Çamlı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, gözaltına alınan tır şoförü Hasan Furkan Çolak, buradan adliyeye sevk edildi. Çolak 'taksirle öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

PARLAK ZEKA, GURUR VEREN KARİYER

Birçok başarılı projede yer alan elektrik ve elektronik mühendisi Ecem Sultan Çamlı, kendi kurduğu Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği'nin başkanlığını da yürütüyordu. Bu dernek aracılığıyla bir grup mühendisle birlikte havacılık ve savunma sanayii alanında projeler hazırlayan Çamlı, hayat dolu ve çalışkan bir mühendis olarak dikkat çekiyordu. Çamlı, 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Bir gün buraya en yakın arkadaşımla kendi şirketimizi kurduk diye tweet atacağım" diye yazmıştı.