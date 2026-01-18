Parmak kopmalarında ilk 4 saat çok kritik

Konya'da yaşayan E.K. (35), demir bahçe kapısına sıkıştırdığı sağ el yüzük parmağını kurtarmak isterken yüzüğü de sıkışınca parmağı koptu. Kopan parmağını da alıp vakit kaybetmeden hastaneye gidip hemen ameliyata alınan E.K.'nın parmağı, 3.5 saat süren mikro cerrahiyle dikildi. Ameliyatı yapan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Zikrullah Baycar, "Bu tür vakalarda ilk 4 saat çok önemli. Kopan parmaklarda, kulak veya kollarda öncelikle uzvun temiz, nemli bir bezle sarılması, bir an önce bize getirilmesi gerek. Parmak kopmalarında 12 saat içerisinde bulup getirildiğinde şansımız daha yüksek. Zaman geçtikçe şans azalıyor" dedi.