Parolapara’ya eş zamanlı baskın: 24 gözaltı

Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahisten kazanılan paraların aklandığı iddiasına ilişkin İstanbul
merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan yapılan açıklamada, TC Merkez Bankası'nca hazırlanan rapora atıfta bulunularak, yapılan incelemelerde Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden örgüt faaliyetleri kapsamında, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına karışan 26 şüpheli hakkında teknik takip yapıldığı kaydedildi. Şüphelilerin suç unsurları ile birlikte yakalanması amacıyla İstanbul, Kocaeli
ve Yalova
'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 24 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.