Pasajda dehşet 2 polis şehit oldu

Tekirdağ'da psikolojik rahatsızlığı olan Orhan Altan, mahkeme kararıyla kendisini tedaviye götürmek üzere gelen polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a saldırarak şehit etti. Olay, dün öğle saatlerinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki Gölcük Meydanı mevkiinde bulunan 6 katlı bir pasajın 3'üncü katında meydana geldi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yaşayan ancak ilçeye gelen psikilojik rahatsızlığı bulunan Altan'ı tedaviye götürmek için adresine gitti.

Hakkında tedavi için mahkeme kararı da bulunan şüpheli polisleri fark edince pasaja saklandı. Daha sonra zanlı pasajdan çıkan polislere bıçakla saldırdı. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen iki polis memuru da kurtarılamayarak şehit oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, saldırının yaşandığı iş merkezinde inceleme başlatıldı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınladığı Başsağlığında; "Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de "Saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum" dedi.